Nem is sejtette, hogy mesés kincset rejt a konyhája

A ritka festett vázát az 1735 és 1796 között uralkodó Csien-lung kínai császár számára készítették a CNN online hírportálja szerint. A vázát az 1980-as években egy brit sebész vette meg néhány száz fontért. Később odaadta a fiának, aki nem sejtve, hogy milyen értékes, a konyhájában tartotta.

A 60 centiméter magas, élénk kék alapon arany és ezüst színnel díszített váza talapzatán a Csien-lung-korszak jellegzetes hatkarakteres jele látható – írta sajtóközleményében a dél-angliai Berkshire-ben található Dreweatts aukciósház, amely a műkincset árulja.

A British Surgeon Bought a Cheap Urn For His Kitchen Nook. Now, the Qing Dynasty Vase May Fetch $180,000 at Auction https://t.co/ZkvIHSmk6F pic.twitter.com/0xc3dbCmke

