Francia tábornok: Oroszország versenytárs, amely nem fog eltűnni

Oroszország versenytárs, amely nem fog eltűnni – szögezte le a francia védelmi törzs főnöke pénteken, az AFP francia hírügynökségnek és a The New York Times című amerikai lapnak adott interjújában, amelyben a Kreml Ukrajna elleni háborújáról és a nyugati államok hosszútávú stratégia-építéséről is beszélt

Az észtországi látogatásra érkezett Thierry Burkhard tábornok az orosz fegyveres erőket „a hazugság hadseregének” nevezte, ahol szerinte „azt hazudják, hogy (az ukránok) nem fognak ellenük fegyvert, azt hazudják, hogy az orosz erők fel vannak készülve a harcokra, és a parancsnokok értik a dolgukat”. Elmondta, hogy a jelek szerint a háború új szakaszba lépett, amelyben az orosz fél az erői nagyrészét a Donyec-medence térségébe összpontosítja, míg korábban csupán a csapatok mintegy 20 százalékát irányította oda. Burkhard kiemelte a csapatok moráljának fontosságát, valamint az információs hadviselést, s úgy vélte, mindkettőben az ukrán fél teljesít jobban. Az előbbi kapcsán elmondta, hogy meglátása szerint az ukrán hadsereg élvezi az ukrán nép támogatását, amely tudja, hogy a csapatok az országukat védik, a másodikra kitérve pedig úgy vélte, az orosz fél elvesztette az e téren korábban élvezett előnyét. A tábornok emellett aláhúzta a megfelelő kiképzés szükségességét, amely – mint mondta – költséges és nehéz feladat. Szerinte az orosz hadsereg kiválóan felszerelt, de nem sikerült megfelelően kiképeznie a katonáit. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter áprilisban tett kijelentése kapcsán, mely szerint Washington célja Oroszország meggyengítése, hogy többé ne tudjon háborút kezdeni, Burkhard leszögezte: Moszkvának hosszútávú stratégiája van, példaként pedig a hiperszonikus fegyverek fejlesztését említette. „Vlagyimir Putyin (orosz elnök) megmondta: a téma nem csupán Ukrajna, hanem a balti országok, Lengyelország, Magyarország(…). (Az oroszok) információs háborút viselnek, és egyfajta energiafüggőségbe taszították a Nyugatot. Ma pedig a körénk szőtt pókháló miatt behatárolt a mozgásterünk” – állította a francia tábornok. Mint fogalmazott, szerinte az ukrajnai háború nem a Kreml tervei szerint halad, Európának pedig ki kell használnia az orosz fél állítólagos katonai kudarcai okozta lépéselőnyt, hogy „újraszervezze magát”, s a háború utáni, hosszútávú stratégiát dolgozzon ki. „Nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország nem fog eltűnni. Benne van az ENSZ Biztonsági Tanácsában, több ezer nukleáris töltete van” – szögezte le, hozzátéve, hogy ugyanakkor elképzelhető, hogy egy nap Oroszországgal együtt kell újjáépíteni a biztonsági struktúrát. A tábornok Észtországban találkozott Martin Herem észt vezérkari főnökkel is.

A balti államban jelenleg 350 francia katona állomásozik a NATO-csapatok kötelékében.