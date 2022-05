Felrobbant egy lakóház Madridban, halottak és sérültek is vannak

A városvezető tájékoztatása szerint a két áldozat holttestét órákig tartó kutatás után az épület udvarán találták meg a tűzoltók, több tonnányi rájuk omlott törmelék alatt.

A La Sexta kereskedelmi televízió értesülése szerint a 21 és 27 éves férfi a négyszintes épület legfelső emeletének egyik lakásában végzett vízvezeték-szerelési munkálatokat. Gázszagot éreztek, ezért lementek a földszintre, hogy elzárják a gázcsapot, amikor a robbanás bekövetkezett.

#BREAKING: Emergency Crews Are Responding To A Suspected Gas Explosion In Madrid, Spain, Injuries Reported. #BreakingNews pic.twitter.com/7FKAGld8oc

