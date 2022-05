Egy sor amerikai államban szigorodhat az abortusz szabályozása

Az Egyesült Államok konzervatív vezetésű államainak egész sora készül arra, hogy a kiszivárgott várható bírói döntésnek megfelelően az alkotmánybíróságként is működő washingtoni legfelsőbb bíróság megmásítja azt a jogi precedenst, amely megakadályozza a tagállamokat szigorú abortuszellenes törvények életbe léptetésében – jelentette pénteken a kanadai katolikus LifeSite című portál amerikai kiadása.

A LifeSite azt írja, hogy Dél-Dakota, Arkansas, Georgia és Indiana tagállamban is napirenden van, hogy a bíróság döntése esetén rendkívüli ülést hívjanak össze a helyi törvényhozásban a terhesség-megszakítás elérhetőségének további szigorítására. Kristi Noem dél-dakotai kormányzó a Twitteren be is jelentette, hogy rendkívüli ülést hív össze, ha a bíróság valóban úgy dönt, ahogyan a kiszivárgott dokumentumban szerepel.

Indianában több, mint 100 helyi republikánus írt levelet még márciusban Eric Holcomb kormányzónak, hogy az ítélet megszületése esetén hívjon össze rendkívüli ülést. A szintén republikánus Holcomb nem zárkózott el ettől.

Brian Kemp, Georgia kormányzója hivatala útján tudatta az Augusta Chronicle című helyi lappal, hogy üdvözli a kiszivárgott hírt, és alig várja a bíróság tényleges döntését. Kemp korábban aláírta azt a helyi törvényt, amely néhány különleges esettől eltekintve a magzati szívhang észlelésének pillanatától megtiltotta volna a terhességmegszakítás elvégzését, de a törvény soha nem lépett hatályba, mert a helyi kerületi bíróság alkotmányellenesnek minősítette, éppen az érvényes jogi precedens alapján.

Az ügyben az állam fellebbezett, de a fellebbviteli bíróság addig nem dönt, míg a legfelsőbb bíróság nem határoz arról, hogy megmásítja-e az abortuszhoz fűződő jog alkotmányjogi védelmét garantáló precedenst.

A LifeSite felidézi, hogy több mint tucatnyi olyan tagállam is van, a többi között ilyen Arkansas is, ahol a helyi törvényhozók már elfogadtak olyan törvényt, amelyben úgynevezett élesítési záradékkal belefoglalták a terhességmegszakítás korlátozását abban az esetben, ha a bíróság megváltoztatja a precedenst.

A Guttmacher Intézet nevű, az abortuszhoz fűződő jog mellett síkra szálló szervezet szerint a tagállamok több, mint felében jelentősen korlátozni vagy tiltani fogják az abortuszt, ha a legfelsőbb bíróság erre lehetőséget teremt.

A Politico című washingtoni hírportál hétfőn számolt be arról a példátlan módon kiszivárgott információról, hogy a legfelsőbb bíróság az 1973-as Roe kontra Wade-ügyben született jogi precedens megváltoztatására készül a Dobbs kontra Jacksoni Női Egészségügyi Szervezet ügyében. A konzervatív alkotmánybíróként számon tartott Samuel Alito által készített, s idő előtt kiszivárgott többségi vélemény szerint az 1973-ban hozott döntés a kezdetektől fogva kirívóan téves.

Korábban soha nem volt még példa arra, hogy többségi vélemény tervezete az ítélet kihirdetését megelőzően kiszivárogjon a legfelsőbb bíróságról.

A hír megjelenését követően pár órán belül az abortuszhoz fűződő jog ellenzői és támogatói is tiltakozni kezdtek a szövetségi alkotmánybíróság washingtoni épületénél.

A Roe kontra Wade-ügyben az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága 1973-ban azt mondta ki, hogy az amerikai alkotmány garantálja a nők jogát az abortuszt illető szabad választáshoz a kormányzat túlzott beavatkozása nélkül.