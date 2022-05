Egy 228 karátos körte alakú gyémánt tartja izgalomban a gyűjtőket

Max Fawcett, a Christie’s genfi ékszerrészlegének vezetője kiemelte, hogy a gyémánt azért különösen értékes, mert tökéletesen szimmetrikus, és egyike az árverésre került legritkább drágaköveknek.

A The Rock egy dél-afrikai bányából származik, korábbi tulajdonosa Cartier-nyakláncként viselte. A fehér gyémánt korábbi aukciós rekordját egy 2017-ben eladott, 163,41 karátos drágakő tartotta.

