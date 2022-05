Von der Leyen: Az EU újabb 200 millió eurót szán az Ukrajnán belül menekülőkre

A Mateusz Morawiecki lengyel és Magdalena Andersson svéd kormányfő kezdeményezésére szervezett, Ukrajna humanitárius támogatását célzó adományozói konferencián az EB-elnök megerősítette: az EU egyebek mellett a Moszkvával szembeni gazdasági szankciókkal segíti Ukrajnát. Úgy látta: a szerdán általa bejelentett hatodik szankciócsomag „nagyon mélyen felszántja Oroszország gazdaságát”.

A háború kezdete óta az Európai Unió 4 milliárd eurót szánt Ukrajna támogatására, ezen belül az Európába menekültek érdekében 3,5 milliárd eurót mozgósított, az Ukrajnán belül áttelepülők megsegítésére pedig eddig 1,8 milliárd euró továbbítására kötelezte el magát – idézte fel von der Leyen.

Today we came together with a clear purpose: to support the brave people of Ukraine.

The EU answered the call, once more, to support Ukraine.

Thank you @SwedishPM and @MorawieckiM for organising this donors’ conference. https://t.co/naBs5Amryn

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 5, 2022