Útnak indult a repülő Kreml, Moszkva atomháborús repülőgépe

A napokban Moszkva felett látták az átalakított orosz Il–80-as repülőgépet, amelyet repülő Kreml néven is emlegetnek. Egy atomcsapás esetén ez a repülőgép lenne az, ahonnan az orosz elnök az országot irányítaná.

A Korrespondent és a Daily Mail szerint a gép legutóbb 12 évvel ezelőtt, 2010-ben szállt fel a május 9-i győzelem napja alkalmából. Most az oroszok vélhetően szintén erre az ünnepre készülve izzították be a hajtóműveit, a gépet állítólag több különböző nap is látták Moszkva felett.

A szovjet korszakból származó repülőgép

lényegében egy mozgatható parancsnoki központnak felel meg, amely nagyobb védelmet biztosíthat atomcsapás esetén.

A „Repülő Kreml” a nevét onnan kapta, hogy akár egy mozgó parlament szerepét is be tudja tölteni, azaz a törvényhozás is megoldható a fedélzetéről.

Kizárólag a pilótafülkénél vannak ablakai, és akár leszállás nélkül, a levegőben is feltölthető üzemanyaggal. Ha bekövetkezne a legrosszabb eshetőség, az orosz elnököt ezen a gépen helyeznék biztonságba, és az orosz elnök onnan adhatna parancsot az ellencsapások megindítására is.

A Daily Mail szerint orosz tisztviselők a gép megjelenésével kapcsolatban azt állították, hogy a repülőgéppel most is csak a május 9-i győzelem napjára készülve gyakorlatoztak.

Egyes szakértők szerint azonban Vlagyimir Putyin ezzel valójában burkoltan azt üzeni a nyugati vezetőknek, hogy akár atomfegyvert is kész bevetni szükség esetén.

Úgy tudni, hogy május 9-én az Il–80-ast két MiG–29-es kíséri, és többek közt a Boldog Vazul-székesegyház felett is elhalad. Ezenkívül több, más típusú katonai repülőgép is látható lesz a parádén, köztük például a Tu–95MS és Tu–160, amelyek nukleáris fegyverek hordozására is képes bombázók.

Az orosz védelmi minisztérium azt is megerősítette, hogy nyolc MiG–29 Z alakban repül majd, ezzel éltetve az ukrajnai „különleges hadműveletet” és az orosz katonákat.

A tervek szerint a jelenlegi három szolgálatban álló Il-80-ast, amelyeket 1992-ben figyeltek meg először a nyugati fotósok hamarosan fejlettebb Iljushin 96-400M-esekre cserélhetnek, az újabb gépek nagyobb könnyedséget biztosítanának az orosz vezetőknek, miközben felügyelik a csapatokat és a rakétákat egy nukleáris katasztrófa idején, fejlesztésük azonban bizonytalan.