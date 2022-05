Törvénnyel állnák útját a republikánusok a Biden-kormány „cenzúrabizottságának”

A belbiztonsági minisztérium április végén jelentette be, hogy Dezinformáció elleni Kormányzati Bizottság néven külön testületet állít fel a dezinformáció, az álhírek elleni küzdelemre, a vezetője pedig Nina Jankowicz lesz, aki egy washingtoni kutatóintézet álhírekkel foglalkozó szakértője.

Hawley javaslata az egész testületet megszüntetné, a törvény megtiltaná, hogy a minisztérium egyáltalán felállítson ilyen testületet, Jankowicz posztját pedig értelemszerűen megszüntetné.

„Ez a dezinformáció elleni testület alkotmányellenes, és azonnal fel kell oszlatni” – jelentette ki a konzervatív politikus.

Ez nem más, mint cenzúrabizottság, felruházva a szövetségi kormány teljes hatalmával, hogy a nemzetbiztonságra hivatkozva fellépjen a szólásszabadság és az eltérő vélemények ellen

– érvelt Hawley.

Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter szerint viszont egyre több az álhír és a téves információ, és ez veszélyezteti a választási rendszer hitelességét és az emberek demokratikus jogait. A minisztert egy szerdai kongresszusi meghallgatáson amiatt is kérdőre vonták a republikánusok, hogy ki döntött arról, hogy Jankowicz vezesse a testületet. A republikánus politikusok szerint ugyanis a 30-as évei elején járó Jankowicz maga is álhírterjesztő, mert a 2020-as elnökválasztás egyik vitájáról tweetelve azt a látszatot keltette, mintha a Joe Biden fiának laptopja körül kialakult polémia orosz információs művelet lenne, miközben a laptopról és tartalmáról kiderült, hogy valós és hiteles. Jankowicz azt állítja, csak a vitát közvetítette a Twitteren.

Hunter Biden laptopjáról a 2020-as elnökválasztási kampány utolsó heteiben közölt cikket a jobboldali The New York Post című bulvárlap. A számítógépen kábítószerfogyasztásra utaló felvételek mellett olyan e-mailek is voltak,

melyekből arra lehetett következtetni, hogy Hunter Biden a Burisma ukrán energiaipari vállalat igazgatósági tagjaként kapcsolatot létesített a cég vezetése és apja között, aki akkor az Egyesült Államok alelnöke volt,

Joe Biden pedig nyomást gyakorolt az ukrán kormányra, hogy mozdítsa el hivatalából a Burismánál vizsgálódó ügyészt, akit később tényleg leváltottak.

Szerdai meghallgatásán Mayorkas leszögezte, hogy a dezinformációs testület pusztán munkacsoport, és legfőbb feladata annak biztosítása, hogy a minisztérium ne korlátozza a szólásszabadságot. Mayorkas hozzátette: a testület nem rendelkezik operatív vagy hatósági jogkörökkel.

„A Biden-kormány szovjet stílusú »Igazság-minisztériuma« a washingtoni demokraták orwelli kísérlete arra, hogy megbüntessenek bárkit, aki nem ért egyet nagyra nőtt kormányuk szocialista céljaival” – hangoztatta közleményében Steve Scalise louisianai republikánus képviselő.