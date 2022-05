Terrortámadás Izraelben, hárman meghaltak

Az első jelentések szerint két terrorista fejszékkel és késekkel támadt a járókelőkre az Izrael középső részén lévő ultraortodox Elád nevű város parkjában a Függetlenség napjának végeztével.

Három, negyven év körüli férfinál az odasiető mentősök megállapították a halál beálltát, egy 60 éves és egy 35 éves sebesültet súlyos, két másikat pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Egy jármű elmenekült a helyszínről, s a rendőrség útlezárásokat állított fel a környéken elfogására. Eládtól mintegy három kilométerre található a ciszjordániai határ, a biztonságiak attól tartanak, hogy a merénylőknek sikerült elmenekülni a Palesztin Hatóság fennhatósága alá tartozó területre.

Beni Ganz védelmi miniszter, Aviv Kochávi vezérkari főnök és Omer Barlev belbiztonsági miniszter egyeztetett, miután értesítették őket a történtekről.

„Baltákkal voltak. Egy biztonsági őrnek sikerült egy lövést leadni rájuk, és akkor a terrorista fejszével a fejébe vágott, és azt kiabálta, hogy Allah Akbar” – mesélte egy szemtanú a lapnak.

Eran Rotman, a Beilinszon igazgatója közölte, hogy hozzájuk két sérült érkezett súlyos, egyikük kritikus állapotban, éles eszköztől eredő fejsérülésekkel. Újraélesztették, és a további kezelésig elaltatták őket, s jelenleg az életükért küzdenek.

LIVE: View from the scene after at least three people were killed in an attack in the central Israeli city of Elad, health officials said https://t.co/SsESJl1bRt

— Reuters (@Reuters) May 5, 2022