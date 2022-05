Rettegtek az utasok, engedély nélküli pilótával szállt fel a gép

Alaposan megizzadtak a brit utasok a Virgin Atlantic járatán, amikor kiderült, hogy a gépnek azért kell visszafordulnia, mert véletlenül egy gyakornok lett beosztva a kapitány mellé.

A Virgin Atlantic légitársaság Londonból New Yorkba tartó járata már 40 perce úton volt és Írország felett repült, amikor a kapitánynak tudomására jutott, hogy az első tiszt még nem fejezte be a kiképzését. A dolog igencsak kellemetlen volt, hiszen emiatt 300 utast várakoztattak meg, akik megkésve érték el úti céljukat.

A kínos incidens miatt az Airbus A330-as gépnek vissza kellett térnie a Heathrow-ra, hogy a szabályoknak megfelelően egy képzett pilóta vegye át a gyakornok helyét. Az utasok ezután még további három órát várakoztak. Érthető módon, vágni lehetett a feszültséget a járat fedélzetén – olvasható a Daily Star cikkében.

A Dailymailnek nyilatkozó utasok szerint a légiutaskísérők először nem mondták el, miért kell visszafordulnia a gépnek. Több utas is pánikolva ugrott fel az üléséből, követelve a személyzettől, hogy pontosabb információval szolgáljanak. Ezután árulták el, hogy a gép papírjai nincsenek rendben.

A légitársaság szóvivője elmondta, hogy a VS3-as járatán beosztási hiba történt. Az első tisztet egy új pilótára kellett lecserélni, aki teljes mértékben megfelel a Virgin Atlantic protokoll szerinti követelményeinek. A szóvivő kihangsúlyozta, hogy mindkét pilóta megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkezett a gép vezetésére. A légitársaság természetesen elnézést kért az esetleges kellemetlenségekért.