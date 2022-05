Magyarország megvétózza Brüsszel tervét

Drasztikus áremelkedést, áruhiányt és durva inflációt okozna az orosz olaj elleni embargó. Erről beszélnek a szakértők, miután Brüsszel olajembargót jelentett be Oroszország ellen. Szakértők úgy számolnak, hogy a benzin 700, a gázolaj pedig 800 forintba kerülne itthon, ha megvalósulna az orosz olajjal szembeni azonnali embargó. Ráadásul az Európai Uniót is megviselné a kőolajimport tilalma, hiszen pillanatok alatt hiány lenne benzinből és gázolajból – hangzott el az M1 Híradójában.

700-800 forint lenne az üzemanyag, ha Brüsszel azonnali embargót vezet be

Tegnap reggel jelentette be az Európai Bizottság elnöke az újabb, ezúttal már a teljes orosz kőolajexportra vonatkozó szankciós csomagot.

„Teljes behozatali tilalom lesz minden típusú olajra, tengeri hajókon szállítottra, a csővezetéken érkezőre, a nyersolajra és a finomított olajra” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint az EU 6 hónapon belül szeretné fokozatosan megszüntetni az oroszországi kőolajbehozatalt, az év végére pedig a finomított olajtermékek importját is betiltaná.

700-800 forintos üzemanyag ár és tetemes, akár 2200 milliárd forintnyi költségvetési hiányt okozna, ha a bizottság javaslatát elfogadnák – erről írt az Origo.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatójának a héten megtartott MOL közgyűlésen elmondta: a közép-európai finomítók csak az orosz, az úgynevezett uráli kőolajat tudják feldolgozni

„Közép-Európa és Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy egyik napról a másikra leváljon az orosz kőolajról és kőolaj termékekről. Ha ez megtörténne, az igen komoly megrázkódtatást jelentene az egész környéknek”.

Ha ezt támogatjuk, akkor teljesen tönkretesszük a magyar gazdaságot – ezt már a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár mondta a BBC-nek.

Kovács Zoltán bejelentette, hogy Magyarország megvétózza az Oroszországgal szembeni EU-s olajembargót.

Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője a Kossuth Rádióban arról beszélt:

nehéz észérveket találni az Európai Bizottság mostani javaslatára.

„Láttuk ezt a Covid kezelésében is, ahol nem az volt az elsődleges cél, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban, minél nagyobb tömegű ember legyen beoltva és megfelelő minőségű, akár keleti – kínai vagy orosz ne adj’ Isten – vakcinákkal. Ez sok ezer idős beteg ember életébe került, szerintem tehát már ott is láttuk, hogy gazdasági és politikai lobbiknak a tevékenysége a döntő, és itt az energiaválság kezelésben is pontosan ezt látjuk.”

Óriási költségáldozat sem lenne elég az orosz olaj kiváltásához – erről pedig a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág vezetője beszélt az M1-en.

„Az jelenleg, hogy Magyarország energiaellátása biztosított, hogy a kormány jelenleg egy árplafon-intézkedéssel képes védeni a háztartásokat, az azoknak a fundamentumoknak a következménye, amelyeket az elmúlt években felépített. A brüsszeli javaslat az ezeket a fundamentumokat rombolná le”

– fogalmazott Hortay Olivér.

Egy korábbi, MOL-tól származó elemzés megállapítja: ha holnaptól nem érkezne orosz kőolaj Magyarországra, a jelenlegi fogyasztási szintet máshonnan behozott termékekkel nem tudnák fenntartani. Becsléseik szerint teljes embargó esetén mintegy 2–4 év és 500–700 millió dollár kellene ahhoz, hogy a finomítókból biztosítani tudják a régió ellátásához szükséges termelési szintet.

