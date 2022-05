Váratlan hadgyakorlatba kezdett a fehérorosz hadsereg

Előre be nem jelentett hadgyakorlatba kezdett a fehérorosz hadsereg szerdán; a minszki védelmi minisztérium a Telegramon leszögezte: a művelet nem jelent fenyegetést a szomszédos országokra.

A tájékoztatás szerint a hadgyakorlaton elsősorban fiktív, de valószerű támadásra adandó gyors reagálásra készítik fel az egységeket.

A hadgyakorlat nem jelent veszélyt egyetlen európai államra sem – hangsúlyozta a tárca.

Oroszország február végén Ukrajna ellen indított háborúja miatt a nemzetközi közösség számos büntetőintézkedést hozott Moszkva ellen, ezek egy része pedig az orosz vezetéssel szövetséges Fehéroroszországra is kiterjed, mert orosz csapatok Fehéroroszország területéről is hatoltak be Ukrajnába.

Az ukrán hadsereg arra figyelmeztetett, fennáll a veszélye annak, hogy Oroszország rakétatámadásokat indít Ukrajna katonai és polgári infrastruktúrája ellen Fehéroroszország területéről.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök korábban leszögezte: a fehérorosz erők nem vesznek részt az ukrajnai harcokban.

A címlapfotón Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.