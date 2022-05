A háború kezdete óta most először érte rakétatámadás Kárpátalját. A magyar határtól légvonalban alig több mint 60 kilométerre fekvő Volóc vasútállomásának környékén csapódott be egy rakéta, egy transzformátorállomásba. Tűz keletkezett, de senki nem sérült meg. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az M1-en azt mondta: folyamatosan kapcsolatban vannak az ungvári külképviselettel. Hozzátette: ez a támadás is igazolja, hogy a kormány jó döntést hozott, amikor arról döntött, hogy nem szállít fegyvereket a háborúba.

Rakétatámadás Kárpátalján Sűrű fekete füst és magasba csapó lángok, ez a látvány fogadta kedd este a kárpátaljai Volócon élőket. Az esetről készült amatőr videók – a hatósági kérések ellenére is – azonnal terjedni kezdtek a közösségi oldalakon. Volt, aki a robbanások hangját is rögzítette. A videókon hallani, hogy sokan megijedtek, hiszen nem tudták mi történik. A háború kezdete óta most először érte rakétatámadás Kárpátalját. A lövedék egy hegyvidéki területen csapódott be. A becsapódás légvonalban alig több, mint 60 kilométerre történt a magyar határtól. A jelenlegi információk szerint a célpont egy vasútállomás lehetett. Viktor Mikita kárpátaljai kormányzó, a megye katonai adminisztrációjának vezetője még este jelentkezett a helyszínről a közösségi oldalán. Azt mondta: mindenki vegye komolyan a légiriadót, és azonnal menjen óvóhelyre, ha meghallja a szirénát. „Jelen pillanatban azon a helyszínen vagyok, ahol az egyik volóci járási objektum ellen történt rakétatámadás. Áldozatokról nincs hír. A tűzoltók jelenleg oltják a tüzet és a romokat takarítják el. Egy dologra szeretném megkérni Kárpátalja összes lakóját: a légiriadóhoz mindenki komolyan álljon hozzá, és menjen a legközelebbi óvóhelyre” – fogalmazott a kormányzó. A légiriadó kedd este órákon át tartott. K. Debreceni Mihály, a közmédia kárpátaljai tudósítója elmondta: a robbanás miatt a gázelosztó-vezeték is megsérült. Sok háztartás maradt gázellátás nélkül. „Tűz is keletkezett. A hivatalos közlemény szerint ettől mintegy 500 méteres sugarú körben törtek ki az ablakok, valamint a rakéta repeszei több, a közelben parkoló autót is megrongáltak. A helyszínen már az este ott voltak a katasztrófaelhárítás szakemberei is, a friss információk szerint a támadás következtében megsérült egy helyi gázvezeték is, és 57 háztartás maradt gázszolgáltatás nélkül” – ismertette a tudósító. A támadásra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált. Videóüzenetében azt mondta: nem érti mi a célja a támadással Oroszországnak. Szerinte mindez csak hatalmi játszma. „Légicsapások a kárpátaljai régióban? Mit adhat ez pontosan Oroszországnak? Megpróbálják kiélni tehetetlenségüket, mert nem elég erős a hatalmuk Ukrajna legyőzéséhez” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij. „A Kárpátalját ért támadás is azt bizonyítja, hogy a kormány helyes döntést hozott a háborúval kapcsolatban” – jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az M1-en. Menczer Tamás azt mondta: ha hazánk fegyvereket szállított volna Ukrajnába, annak beláthatatlan következményei lettek volna. „Ezek a katonai szállítmányok amint átlépték volna vagy átlépnék a magyar–ukrán határt és beérnének Kárpátaljára, szintén orosz támadás célpontjává válnának, vagy válhatnának. És hogyha ilyen fegyvereket szállítanánk, akkor már ki tudja, hány támadás érte volna Kárpátalját. Mi vittük volna be a háborút Kárpátaljára, amit semmiképpen nem akartunk” – fogalmazott Menczer Tamás. Hozzátette: folyamatosan kapcsolatban vannak az ungvári külképviselettel. Ők is megerősítették, hogy nincs hír áldozatokról, és a jelenlegi információk szerint nem sérült meg senki. Emlékeztetett: a kormány álláspontja a kezdetektől világos, és ez most is igaz: Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, ez hazánk és a kárpátaljaiak biztonsági érdeke is. A címlapfotó illusztráció. (MTI/EPA/Oleg Petrasjuk)