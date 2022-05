Star Wars-nap: milyen nyelven beszélnek az ewokok?

Május 4. a hivatalos Star Wars-nap, az univerzum rajongóinak örömünnepe. Az alkalom kapcsán utánajártunk, hogy vajon milyen nyelven beszélnek az ewokok?

A legnagyobb bejelentések vagy épp megjelenések rendszerint a május 4-i Star Wars-napon történnek. A dátum eredete egy angol szójáték. A filmek visszatérő mondata, Az Erő legyen veled! eredetileg, angol nyelven így hangzik: May the force be with you!, amit könnyen May the fourth be with you!-nak (Május negyedike legyen veled!) lehet érteni vagy mondani.

A szójáték a Csillagok háborúja IV: Egy új remény 1977-es bemutatója után két évvel lett ismert. 1979. május 4-én Margaret Thatcher, az Egyesült Királyság első női miniszterelnökének megválasztása után pártja a következő hirdetéssel köszöntötte a London Evening Newsban: „May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations” – „Május negyedike legyen veled, Maggie. Gratulálunk.”

Egyméteres, intelligens plüssmackók

Ennyit az angol szójátékokról, vissza az ewokokhoz. A játék mackó megjelenésű, vadászó-gyűjtögető életmódot folytató értelmes élőlények, az Endor egyik holdjának az erdeiben élnek. Fákon élnek, sátrakban és egyéb építményekben. Nagyjából egy méter magasak.

Arcuk lapos, testüket sűrű és rövid bunda fedi. Szemük nagy és drágakőszerű. A különböző ewokok szem- és bundaszíne változatos, például barna, fehér, szürke, aranysárga és fekete. Habár az ewokok kisméretűek, méretükhöz képest az erejük igen nagy.

Az ewok nyelvet Ben Burtt amerikai író, szerkesztő és rendező találta ki, aki a legjobb hangtervezői tevékenységéről ismert.

Burtt egy ismeretterjesztő filmben hallotta a kalmük nyelvet, és szerinte külvilágian hangzik ez a nyelv a nyugati fül számára.

A kutatásai során megismerkedett egy 80 éves kalmük nővel, aki a hangtervező kérésére a nő anyanyelvén több kalmük történetet is elmesélt; ezek a történetek lettek az ewok nyelv alapjai. E hangfelvételek segítségével Burtt és a C-3PO-t alakító Anthony Daniels színész több új szót talált ki az ewok nyelv megalkotásához.

A nézők valójában kötetlen beszélgetésfoszlányokat, tibeti imákat és a mindennapi beszéd egyéb közös elemeit hallhatják az ewok létrehozásához használt nyelven. Állítólag a tibeti és a nepáli nyelvekkel is keveredett a végső változat.

A filmben, amikor a lázadók szövetségének csapata az Endorra érkezett, hogy elpusztítsa a második Halálcsillag pajzsgenerátorát, C-3PO protokoll droid yuzzum nyelven kommunikált az ewokokkal, és sikerült lefordítania az ewoki nyelvet galaktikus alapnyelvre, így a Wicket nevű ewok el tudta vezetni a lázadókat a birodalmi bunkerhez.

A filmben egyszer sem hangzik el az ewokok neve és a Wicket és Paploo ewokok neve sem, de szerepel a forgatókönyvben és feltüntették a filmvégi feliratokban is.

Néhány gyakran használt kifejezés és a jelentésük

Alaay loo ta nuv! — Ünnepeljük a szeretetet!

Coatee-cha tu yub nub! — Ünnepeljük a szabadságot!

Labu labu? — Mennyi?

Ee chee wa maa! — Wow!

Chak — Igen.

Den — Nem.

Yaa-yaah! — Üdvözlet!

Yub nub! — Szabadság!

Kri – kapitány,

Pata pata – ez.

Kiemelt kép: illusztráció / MTI