Saját fagyasztójában találták meg az idős nő holttestét

Marie Hoskins holttestét a múlt héten találták meg floridai otthona garázsának a fagyasztójában – írta a New York Post.

93-year-old Florida woman found stuffed in her own freezer https://t.co/cko1NBbLQy pic.twitter.com/1Ts9nqbM8Q

— New York Post (@nypost) May 2, 2022