Lőtte a mariupoli acélművet az orosz haderő, majd humanitárius folyosókról tett bejelentést

Sűrű fekete füst és magasba csapó lángok – ez a látvány fogadta kedd este a kárpátaljai Volócon élőket

A háború kezdete óta most először érte rakétatámadás Kárpátalját. A magyar határtól légvonalban alig több mint 60 kilométerre fekvő Volóc vasútállomásának környékén csapódott be egy rakéta, egy transzformátorállomásba. Tűz keletkezett, de senki nem sérült meg. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az M1-en azt mondta: folyamatosan kapcsolatban vannak az ungvári külképviselettel. Hozzátette: ez a támadás is igazolja, hogy a kormány jó döntést hozott, amikor arról döntött, hogy nem szállít fegyvereket a háborúba.