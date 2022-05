Kalapács alá kerül a világ egyik legnagyobb gyémántja

Akkora, mint egy tyúktojás, körte alakú és a tömege több mint 228 karát – ez a fehér gyémánt a legnagyobb az egész világon, amelyet valaha árverésre kínáltak.

Az ékkövet kiállították Dubajban és Tajpejben, most pedig New Yorkban látható. Pénteken körútja utolsó állomására, Genfbe viszik, ahol jövő hét szerdán kalapács alá kerül. A licitálásba bárki beszállhat, már ha meg tudja fizetni a hatalmas gyémántot.

A pear-shaped diamond just over 228 carats, known as ‘The Rock,’ is going up for auction at Christie’s. It was mined and polished in South Africa more than two decades ago and will lead the Geneva Magnificent Jewel’s sale, part of Christie’s Luxury Week pic.twitter.com/TJ5F88yGiI

— Reuters (@Reuters) May 3, 2022