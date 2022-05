Egyre nagyobb az esély egy nagyhatalmak közötti háborúra a Pentagon vezetői szerint

Feltehetően nem maradna válasz nélkül „a nemzetközi közösség részéről”, ha Oroszország vegyi vagy biológiai fegyvereket vetne be Ukrajna ellen. Moszkva ugyanakkor kibertámadásokkal is eszkalálhatja az ukrajnai háborút – jelentette ki Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter a Pentagon vezetőinek e héten tartott szenátusi meghallgatásán. A ZeroHedge amerikai portál beszámolójában felidézi, hogy a nyugalmazott tábornok már egy hónappal korábban, a CBS műsorában is figyelmeztetett arra, hogy egy orosz vegyi vagy biológiai támadás „erőteljes reakciót” váltana ki az Egyesült Államoktól és NATO-szövetségeseitől.

