Újabb botrány rázza meg Amerikát, a tüntetők már gyülekeznek Washingtonban

Amennyiben a Politico által nyilvánosságra hozott dokumentumok valódiak, és a később megszülető ítélet is hasonló lesz, akkor történelmi jelentőségű határozat születhet az amerikai abortuszszabályozás ügyében. Az 1973-as Roe kontra Wade-ügyben hozott ítélet tulajdonképpen a tagállamok kezéből a szövetségi kormányzathoz utalta az abortusz szabályozását. A legfelsőbb bíróság ítélete ezt változtathatja meg és állíthatja vissza a ’73 előtti állapotot, így a tagállamok külön-külön szabályozhatnák, hogy milyen terhességmegszakítási lehetőségeket engednek lakosaiknak.

A kiszivárgott – és az amerikai legfelsőbb bíróság által meg nem erősített, de nem is cáfolt – dokumentum még februárban született és belső használatra szánták, ami a legfelsőbb bíróság működésében teljes normálisnak számít. Egy-egy ítéletről hónapokon keresztül vitáznak a bírák, és próbálják egymást is meggyőzni a saját igazukról. Az azonban sokatmondó a vélhetően néhány hónapon belül megszülető ítélet szempontjából, hogy Samuel Alito társbíró kész tényként kezeli, hogy milyen döntés születik.

– írja Alito A bíróság véleménye munkacímet viselő dokumentumban.

HAPPENING NOW: People gathering outside the Supreme Court in response to the possibility that Roe v Wade may be overturned, per the opinion obtained by Politico @nbcwashington pic.twitter.com/68bKJCESaN

A véleménytervezetben határozottan elutasítottak egy későbbi, 1992-es bírósági döntést is (Planned Parenthood kontra Casey), amely lényegében fenntartotta az abortuszhoz való jogot. Egy ilyen irányú döntés egyébként nem lenne teljesen váratlan, az 1973-as ítélet eltörlését általában támogató konzervatív bírák többségben vannak a testületben, ezért sokkal nagyobb meglepetés lenne, ha minden változatlan maradna.

A téma szempontjából további nagyon érdekes kérdés, hogy

A handful of pro-life activists just arrived and some chants have erupted. By those on both sides. Can tell you the energy and volume has picked up here in the last few minutes. #Fox5DC pic.twitter.com/eHqAwuiRaC

— David Kaplan (@DKaplanFox5DC) May 3, 2022