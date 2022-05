Több mint 150 mariupoli menekült megérkezett Zaporizzsjába

„Megkönnyebbülten nyugtázom, hogy az evakuálási művelet Mariupolból sikeresen befejeződött. Gondolok mindazokra, akik a blokád alatt lévő városban maradtak. Mindent megteszünk, hogy segítsünk nekik is” – idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál Lubrani Twitter-üzenetét.

I’m relieved to confirm that the safe passage operation from Mariupol has been successful.

The people I travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.

I’m thinking about the people who remain trapped. We will do all we can to assist them. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8

— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 3, 2022