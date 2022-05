Tágra nyitná a Twitter kapuit Elon Musk

Bár mindenki a sztárok ruhakölteményéről és ezen belül is Kim Kardashian megjelenéséről beszélt a hétfői MET-gála kapcsán, a rendezvényen részt vett Elon Musk is, aki először jelent meg a nyilvánosság előtt a Twitter felvásárlása óta. A világ egyik leggazdagabb üzletembere jelentősen növelné a felhasználók számát és felülvizsgálná a cég által használt algoritmust is.