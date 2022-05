Rakétatámadás Kárpátalján: kiderült, melyik létesítményt érte találat

Rakéta csapódott be Kárpátalja egyik hegyvidéki járásában, amiről Viktor Mikita kormányzó, a megye katonai adminisztrációjának vezetője számolt be. Ez az első alkalom, hogy a legnyugatibb megyét, a magyar határ mellett fekvő Kárpátalját támadás érte – számolt be róla az M1 Híradója.

Robbanás Kárpátalján Kétszer is volt légiriadó kedden Kárpátalján, a rakétatámadás az esti figyelmeztetés után történt – közölte az M1 Helyszíni tudósítója, aki a hivatalos források alapján megerősítette a híreket. „Egyelőre csak annyi bizonyos, hogy infrastrukturális létesítményt ért rakétatalálat. A közlés szerint a szolgálatok már dolgoznak a helyszínen” – tette hozzá. A kormányzóság Facebook-oldalán azt írta: a volóci vasútállomás melletti vasúti infrastruktúráét érte találat. A környék 500 méteres körzetében betörtek az ablakok és megsérültek az autók. Áldozatokról egyelőre nincsenek hírek. Arra kértek mindenkit, hogy csak a hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Kárpátalja mellett a szomszédos Lvivben is rakéták csapódtak be kedden. A címlapfotó illusztráció.