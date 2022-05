Orosz kémrepülőt kényszerítettek távozásra a német Eurofighterek

Az orosz kémrepülőgépet a Balti-tengeren található észak-németországi Rügen sziget közelében észlelték a német hadsereg radarjai. A riasztásra a Bundeswehr két, Eurofighter típusú vadászgépe szállt fel a mecklenburg-elő-pomerániai Laage légibázisról – jelentette a DPA német hírügynökség.

A két német vadászgép a Németországtól távolabb eső nemzetközi légtérbe kísérte az orosz gépet, incidens nem történt.

Légtérsértésekről számolt be Dánia és Svédország is

A közelmúltban hasonló esetek történtek Dániában és Svédországban is, számolt be a Focus Online. Jeppe Kofod dán külügyminiszter vasárnap berendelte a koppenhágai orosz nagykövetet a helyzet tisztázására. A külügyminiszter ezt azzal indokolta, hogy egy orosz katonai repülőgép lépett be Dánia légterébe.

A Russian military plane has allegedly violated Swedish airspace, according to Sweden. A Russian AN-30 propeller plane came near Swedish airspace and briefly penetrated it before exiting the region, according to the Swedish Armed Forces.@TomasZdechovskyhttps://t.co/yC2Rnh1hdF

