Kínai házomlás: 79 órán át csapdába esett túlélőt sikerült kimenteni

Újabb túlélőt sikerült kimenteni annak az épületnek a romjai alól, amely pénteken dőlt össze Kínában. A fiatal lány 79 órán át volt a romok alatt, ő a tragédia hetedik túlélője. A törmelékek között még csaknem hatvanan lehetnek, róluk továbbra sincsenek életjelek – számolt be róla az M1 Híradó.

Újabb túlélőt találtak

Kívülről nézve nem sok minden változott a kínai Hunan tartomány fővárosában pénteken összedőlt épület romjain. Csak újabb állványok, acélgerendák árulkodnak arról, hogy a mentőcsapatok igyekeznek megvédeni a tartófalat a beomlástól, hiszen a törmelék alatt még lehetnek túlélők.

Mint ahogy hétfőn is találtak egyet, egy lányt, aki az épület nyugati oldalán esett csapdába. Csupán két méterre volt a vasárnap megmentett hatodik túlélőtől, de akkor nem tudták őt is kihúzni a romok alól. A törmelékrétegek elhelyezkedése miatt nem lehetett megközelíteni. A mentők hétfőn csőkamera segítségével mérték be a lány pontos helyzetét, felmérték az állapotát, és egy életmentő készletet csúsztattak be mellé.

„A fiatal lány az első emeleten rekedt. Most, hogy a csapat tagjai közel jutottak hozzá, és segítséget tudtak neki nyújtani, stabil az állapota” – mondta Han Vendong, a kutatócsoport vezető-helyettese.

Ezután megkezdték a mentési munkálatokat. Először óvatosan rögzítették a gerendákat és a födémet, hogy ne indítsanak el újabb omlást, mert az épület már elkezdett süllyedni. Az ásást csak apró eszközökkel és puszta kézzel tudták végezni, így több mint tíz óra alatt értek csak el a csapdába esett lányig, akinek beszorult a lába. Az egész mentési tervet többször is meg kellett változtatni.

„Először az amputáción gondolkodtunk, de végül elvetettük ezt a tervet”

– mondta a mentőcsapat helyettes vezetője.

Ez jó döntésnek bizonyult, hiszen a lányt nagy körültekintéssel és óvatossággal, 79 órával a tragédia után sikerült kihozni. A hordágyon fekvő túlélőt orvoscsapat várta.

A közép-kínai Hunan tartomány fővárosában a péntek déli órákban dőlt össze a 700 négyzetméter alapterületű, nyolcszintes épület. A ház 23 lakója a törmelék alatt rekedt, és további 39 embert keresnek még, mert az épület alsó szintjein étterem, mozi és egy motel is működött. Róluk semmit nem tudnak a hatóságok.

A kínai rendőrség vasárnap kilenc embert vett őrizetbe a házomlás miatt. Köztük van az épület tulajdonosa, a tervezésért és kivitelezésért felelős három építész és a cégnek az az öt alkalmazottja is, aki hamis biztonsági tanúsítványt állított ki az épületről. Egyes hírek szerint azonban az is hozzájárulhatott a ház szerkezetének gyengítéséhez, hogy a lakók szerkezeti átalakításokat hajtottak végre a helyiségeken.

Kínában gyakoriak a különböző, az épületbiztonsági előírások be nem tartásával összefüggő balesetek. Tavaly júliusban egy szálloda omlott össze a kelet-kínai Szucsouban. Abban a balesetben 17 ember veszítette életét.

Címlapfotó: Twitter