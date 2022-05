Fény derülhet a gyermekrablási rejtélyre: 15 éve tűnt el a kis Madeleine McCann

Tizenöt évvel ezelőtt a dél-portugáliai Praia da Luz üdülőközpontjából nyomtalanul eltűnt az akkor négyéves skót kislány, Madeleine McCann, akinek a mai napig nem akadtak nyomára. Szülei állítása szerint Madeleine-t egy földszinti hálószobában hagyták kétéves testvéreivel, amíg szülei egy, az apartmanhoz közeli étteremben vacsoráztak. A portugál ügyészség a napokban hivatalosan is meggyanúsított egy feltételezett tettest a kislány eltűnésével kapcsolatban.

Egy 2007. június 6-án készített felvételen Gerry McCann és felesége, Kate a Portugáliában májusban eltűnt négyéves Madeleine szülei (Fotó: MTI/EPA/Sören Stache)

Madeleine McCann 2007-ben, nem sokkal negyedik születésnapja előtt egy portugál szállodából tűnt el. A portugál és a brit rendőrök nagy erőkkel indultak a keresésére, a szülei pedig egy nemzetközi keresőkampányt is indítottak a kislány megtalálása érdekében.

Annak ellenére, hogy több bizonyítékot is találtak, a rendőrség kijelentette, hogy a nyomozás még messze áll attól, hogy eredményt hozzon. Nem sokkal ezután, még 2007 szeptemberében bejelentették, hogy Madeleine vérnyomait egy kocsiban találták meg, amit szülei 25 nappal az eltűnése után béreltek. Ennek következtében sokáig a kislány édesanyját, Kate McCannt gyanúsították.

A házaspár és a barátaik, akik velük voltak Madeleine eltűnésének éjszakáján, több brit bulvárlapot is bepereltek rágalmazásért, amiért azt állították, hogy közük volt a kislány eltűnéséhez.

2015-ben egy portugál bíróság arra is kötelezte az első nyomozásban részt vevő egykori portugál nyomozót, hogy fizessen kártérítést a McCann családnak, amiért egyik könyvében azt állította, hogy a kislány balesetben vesztette életét, és a szülők eltussolták a történteket.

Madeleine McCann portréja, amelyet számítógépes „öregítő” technika felhasználásával készített el a Scotland Yard 2012-ben (Fotó: MTI/EPA/Metropolitan Police)

A portugál rendőrség később elismerte, hogy súlyos hibákat követett el a nyomozás korai, kritikus szakaszában.

Az új nyomozás eredményeképpen a portugál rendőrség négy gyanúsítottat hallgatott ki, de nem sokkal később tisztázták őket.

A brit nyomozók később felvetették, hogy Madeleine egyike lehetett a 2004 és 2010 között Portugáliában brit gyermekeket ért szexuális támadások áldozatainak. 2017-ben a nyomozók beismerték, hogy talán soha nem oldják meg az ügyet.

„Soha nem fogjuk feladni a keresést. Tudom sok idő telt el, de ő örökre a mi lányunk marad” – nyilatkozta a lány édesanyja egy 2017-es National Post kanadai lap által közölt interjúban.

Tizenöt év után megnevezték a gyanúsítottat

Az éveken át húzódó nyomozással kapcsolatosan 2022 februárjában újabb fejlemények láttak napvilágot. Egy német tévécsatornánál azt állították, hogy fontos információkhoz jutottak a Madeleine eltűnésével gyanúsított Christian Brücknerrel kapcsolatban. A SAT1 német csatornán mutatták be az Újabb nyomok a Maddie-ügyben – a német Christian B. a tettes? című, közel kétórás dokumentumfilmet, melyből kiderült, hogy a 44 éves Christian Brückner karbantartóként dolgozott abban a nyaralóban, ahol a kislány a szüleivel lakott, az Algarve régióban található Praia da Luzban. Ezt az apartman személyzete eddig egyszer sem említette a rendőrségnek.

Napvilágot látott továbbá az is, hogy Brückner mindössze öt percre tartózkodott a hoteltől Madeleine eltűnésének időpontjában. Ezt az információt egy megbízható tanú tudja igazolni – írta a Daily Mail brit napilap.

Filtran las conversaciones que el sospechoso del caso #MadeleineMcCann mantuvo en la #darknet | https://t.co/d0rXlPfjAo pic.twitter.com/FaDAAvrTwb — The Mexico Post 🇲🇽 (@MexicoPost) January 28, 2022

A műsort készítő dokumentumfilmes csapat állítása szerint hamarosan még több olyan bizonyítékot is nyilvánosságra hoznak, amelynek segítségével Brückner – aki többszörösen büntetett előéletű és gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések is kötődnek a nevéhez – bíróság elé állítható.

A nyomozás során ez az első alkalom, hogy a portugál ügyészség hivatalos gyanúsítottat azonosított az ügyben, leszámítva a korábban már tisztázott szülőket.

A brit kislányt 2020-ban a német hatóságok halottnak nyilvánították és már akkor azt valószínűsítették, hogy Brückner felelős a haláláért. Angliában továbbra is lezáratlan a nyomozás, miközben Portugáliában éppen Madaleine eltűnésének 15. évfordulóján évülne el az ügy. A ottani törvények értelmetlen ugyanis 15 év után senki sem hozható kapcsolatba Madeleine eltűnésével, így vádemelés sem történhetne.

A lépés időzítése összefügghet az elévüléssel, azonban a portugál ügyészek múlt csütörtöki közleményükben közölték, hogy az erős új bizonyítékok és nem a jogi helyzet miatt nevezték meg hivatalosan is a gyanúsítottat.

A szóban forgó férfi jelenleg börtönben van Németországban, mivel 2005-ben szexuálisan bántalmazott egy idős amerikai nőt, akinek egy karddal tört be a házába. A bűntény azon a portugál üdülőhelyen történt, ahonnan két évvel később Madeleine is eltűnt. Brückner neve ezenfelül két ír nő 2004–es megerőszakolása ügyében is felmerült.

Christian Brückner az első perctől kezdve tagadja, hogy bármi köze lenne a kislány eltűnéséhez vagy halálához. Ráadásul január elején nagy port kavart a hír, hogy a brit Channel 5 tévécsatorna által készített anyagból kiderült, hogy a férfinak erős alibije van a 2007-es gyerekrablás idejére, ugyanis a helyszíntől 30 percnyire tartózkodott, nem pedig az érintett városban, Praia da Luzban. Emellett egy nő is alibit igazolt neki azzal, hogy azt mondta, a férfi végig vele volt a kislány eltűnésének éjszakáján.

A német ügyészség számára azonban mindez nem volt perdöntő, az új bizonyítékoknak köszönhetően pedig elképzelhető, hogy előremozdulhat az ügy.