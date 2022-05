Akciófilmbe illő történet: női javítótiszt szöktette meg a többszörösen elítélt gyilkost a börtönből

Még néhány perccel a szökése előtt is készült felvétel Casey White-ról Alabama állam Lauderdale megye fegyintézetben. A férfi többször volt már börtönben, most is előzetesét töltötte egy gyilkossági ügy miatt.

Az elítéltnek egy javítótiszt segített a szökésben. Vicki White a férfit mentális állapotának kivizsgálására szállította el a fegyintézetből. Csak órákkal később derült ki, hogy a vizsgálat nem is volt előjegyezve, és egy ilyen veszélyes bűnözőt nem is szállíthatott volna egyedül. Autójukat egy parkolóban hagyták, és eltűntek.

A helyi seriff bejelentette, hogy mindkettőjük ellen elfogatóparancsot adtak ki.

„Nem győzöm hangsúlyozni, Casey White nagyon-nagyon veszélyes személy, meg kell találnunk, ő nem lehet szabadlábon” – mondta Rick Singleton seriff, aki bevallotta: nem értik, hogy a börtönőr miért segítette a bűnözőt a szökésben, hiszen makulátlan a múltja és kiemelkedően jól teljesített a munkahelyén.

USMS is offering up to $10,000 for information leading to the capture of escaped Lauderdale Co. jail inmate, Casey White, and the location of missing and endangered corrections officer, Vicky White. Submit tips at 1-800-336-0102 or https://t.co/vS0w4N9rNp pic.twitter.com/IELaGt310K

— U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) May 1, 2022