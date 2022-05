Tornádóra vadászott három diák, egyikük sem élte túl

A diákok a vihar üldözése után épphogy elindultak hazafelé, amikor Oklahoma északi részén, Tonkawa közelében az I35-ös autópályán megcsúszott az autójuk és összeütközött egy kamionnal – írta a Fox News.

A személygépkocsi teljesen beszorult a kamion alá. A három diák a helyszínen életét vesztette, a tűzoltók öt órán át folyamatosan dolgoztak, mire kitudták emelni az áldozatokat a roncsok közül.

A 20 éves Nicholas Nair, a 19 éves Gavin Short és a 22 éves Drake Brooks az oklahomai egyetem meteorológushallgatói voltak, a baleset estéjén az előzetes viharjelzések alapján egy tornádót üldöztek Kansas állam déli részén.

A viharvadászatról több felvételt is készítettek, amit egyikük ki is posztolt.

Large dusty tornado 4 miles north of Herrington, Kansas. Filmed at 8:07 pm. We observed power flashes in the town. #kswx #kansasing @NWSWichita @NWSTopeka @MetCrewChasers @nic_nairwx @Wx_DrakeBrooks pic.twitter.com/GGtTrPZLpj

— Gavin Short (@GavinShortWX) April 30, 2022