Soros fia utasítást adott: Az embargót be kell vezetni

Éppen azelőtt tárgyalt Soros György brüsszeli szövetségese, Frans Timmermans a Shell olajipari vállalattal, hogy Soros fia, Alex egyértelmű utasítást adott az EU-nak: kövesse a Shell példáját, és szigorítsa az olajbeszerzésre vonatkozó korlátozásokat – írja a V4NA nemzetközi hírügynökségre hivatkozva a Magyar Nemzet.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, Soros György fia, Alex a napokban a közösségi oldalán nyilvánosan adta ki az ukázt a brüsszeli bürokratáknak. Azt a hírt osztotta meg, hogy a Shell szigorítja az orosz olajvásárlásra vonatkozó korlátozásokat, majd ennek kapcsán azt írta: „nem hagyatkozhatunk a fosszilis tüzelőanyagokkal foglalkozó cégekre, hogy helyesen cselekedjenek. Ukrajna érdekében az EU-nak olaj- és gázembargót kell bevezetnie.”

Nem lehet véletlen, hogy Frans Timmermans, az Európai Bizottság zöldpolitikáért felelős biztosa és Soros György megbízható szövetségese csupán néhány nappal az előtt tárgyalt a Shell-lel, és a Soros-alapítvány intézetével, az Open Society European Policy Institute képviselőivel, hogy Soros György fia kiadta az utasítást Európának. Vagyis, hogy vegyen példát az olajipari vállalatról és szigorítsa az olajbeszerzésre vonatkozó korlátozásokat.

Ismert: Soros György évek óta építi a hálózatát az Európai Uniós intézményekben, rendszeresen egyeztet a hűséges brüsszeli bürokratáival. Korábban egy lista is kiszivárgott, amelyben a Soros-hálózat összes európai parlamenti embere szerepel.

A milliárdos spekuláns az Európai Bizottságot is behálózta. Az intézményben Frans Timmermans a leghűségesebb embere, akinek már több alkalommal is iránymutatást adhatott arra, hogy milyen irányba terelje a politikai vitákat és az uniós intézkedéseket. A mostani bizottsági tagok közül egyébként éppen Timmermans volt az egyik olyan brüsszeli vezető, aki a legtöbbször találkozott az amerikai spekulánssal, és megnyilvánulásaival többször is egyértelművé tette, nagyra tartja őt. Korábban még szerepelt Timmermans naptárában, amikor Sorossal találkozott. Manapság azonban már inkább titokban tartják az egyeztetéseket – vagy a milliárdos egyszerűen elküldi a fiát, hogy kiadja a parancsokat.

Kapcsolódó tartalom

Soros Györgynek személyes oka is lehet Oroszország ellen hergelni Európát: az orosz főügyészség 2015-ben nem kívánatossá nyilvánította Soros György két alapítványát, a Nyílt Társadalom Alapítványt és a Nyílt Társadalom Intézetének Támogatási Alapítványát. Az orosz hatóságok úgy ítélték meg, hogy a Soros-szervezetek biztonsági kockázatot jelentenek, mert azok veszélyeztetik Oroszország alkotmányos rendjét és az állam biztonságát. Moszkva számos alkalommal azzal is megvádolta a milliárdos spekulánst, hogy megpróbált beavatkozni az ország érdekeibe, hogy a saját vagyonát gyarapítsa.

Kapcsolódó tartalom

Soros egyébként évekkel korábban majdnem bedöntötte a rubelt az 1998-as orosz gazdasági válság idején.