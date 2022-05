„Kérlek, ne legyen gyerek!” – üzente a német üzletlánc

Óriási botrányt okozott a németországi Aldi üzletlánc ottani anyavállalatának legújabb kisfilmje, amelyben a szereplők arról elmélkednek, hogy miért nem jó gyermeket szülni, a magzatot pedig az Alien filmekben szereplő lényhez hasonlítják. A felháborodott hozzászólások elárasztották az üzletlánc közösségi oldalát, az ügyben megszólalt egy német EP-képviselő is – hangzott el az M1 Híradójában.

„Kérlek, ne legyen gyerek!” – ezzel a szöveggel hirdet a közösségi oldalán a németországi Aldi anyavállalata egy videót. „Szerintem a gyermekvállalás nagy szívás” – állítja a videóban a feketére és kékre lakkozott körmű, ujjain gyűrűt viselő, fehérre festett hajú, fülbevalós házigazda Theo, miközben partnerével, a 28 éves feminista Idával vegán tofut főz.

Ida rögtön rá is erősít: „Nem szeretem a paradicsomot és nem szeretetem a gyerekeket” – amelyen Theo nagyot nevet. Ida azt is elmondja, hogy már 8 éves korában tudta, nem fog szülni. Számára a terhesség gondolata is borzasztó, és az abortusz támogatói szerint is parazita a meg nem született gyermek.

A Müncheni lány öklendezve azt fejtegeti, hogy a terhességről az Alien filmek, vagyis a Magyarországon A nyolcadik utas: Halál címmel vetített film jut az eszébe, ahol egy idegen lény táplálkozik egy női testből kikelés előtt. Végül megjegyzi:

a saját magzati létét is hátborzongatónak tartja.

A negyedórás videó szereplői nevetgélve, bort kortyolgatva állapodnak meg abban, hogy még véletlenül sem kell gyerek, és közben a vegán tofu is elkészül. A kisfilm végén még egy közös jégkrémezésre is marad idő a díványon.

A videó kijelentései botrányt kavartak. Több felháborodott hozzászólás is született az Aldi üzletlánc Twitter oldalán. Egy kommentelő például azt írta: „Hogy tudtok ilyen marhaságot készíteni? Ezek az influenszerek teljesen elrontják a fiatalságunkat a hozzáállásukkal, ti pedig még támogatjátok is ezt!”

Egy másik hozzászóló pedig úgy fogalmazott: „Ez pontosan megfelelő reklám arra, hogy ne vásároljunk az üzleteikben és bojkottáljuk őket. Önöknek a termékeikkel kellene foglalkozniuk.”

Joachim Kuhs jobboldali európai parlamenti képviselő pedig arról írt: a videó jól mutatja, hogy az élettel, gyermekekkel, családokkal szembeni baloldali-liberális kulturális forradalom milyen hatással volt a fiatal nők egész generációjára. Az EP-képviselő hangsúlyozta:

a folyamatnak csak a gyermekek és a családok megerősítésével lehet gátat szabni.

A botrányra az Aldi Nord Twitter oldalán így reagált: Anélkül, hogy állást foglalnának, szándékosan adnak teret a műsorban a különböző nézőpontoknak és véleményeknek társadalmi kérdésekben. Az Aldi mindenkinek szól, és ezt a videónak is tükröznie kell – írták.

„Az elmúlt években se szeri, se száma a hasonló, élet-, gyermek- és családellenes reklámoknak, filmeknek és irományoknak” – írta a Magyar Nemzet. A lap megjegyzi: úgy látszik, a balliberális haladók szerint lassú a kihalási tempónk és azt föl kellene gyorsítani, ezt pedig Ida és Theo ajánlgatja az Aldi reklámján keresztül.

„Érthetetlen az Aldi irányváltása, ugyanis karácsonykor még egy boldog családdal népszerűsítette az akcióit” – írta az Origo. A lap kiemeli: a mostani család- és gyermekellenes propagandavideó viszont azt bizonyítja, az üzletlánc most már egy teljesen más ideológiai úton jár, és igyekszik megfelelni a nyugati normáknak.

