Chomsky: Trump azon kevés prominens nyugati államférfi egyike, aki a békét szorgalmazza Ukrajnában

A 93 esztendős Noam Chomsky egy nemrégiben adott virtuális interjújában számos okból ártalmas vezetőnek nevezte Donald Trumpot, ugyanakkor elismerte, hogy a volt amerikai elnök példátlanul gyakorlatias és békés megoldásokat javasolt az ukrajnai háború befejezésére – hívta fel a figyelmet a Breitbart.

„Nos, szerencsére van egy államférfi az Egyesült Államokban és Európában, egy magas rangú politikai személyiség, aki felettébb értelmes nyilatkozatot tett arról, miként is lehetne megoldani az (ukrajnai) válságot. Mégpedig úgy, hogy az ellehetetlenítésük helyett elősegítjük a tárgyalásokat, és valamiféle közös európai alku felé haladunk, amelyben nincsenek katonai szövetségek, csak kölcsönös megegyezés”

– idézi a professzort a jobboldali portál.

Noam Chomsky, in an interview this week, says “fortunately” there is “one Western statesman of stature” who is pushing for a diplomatic solution to the war in Ukraine rather than looking for ways to fuel and prolong it.

“His name is Donald J. Trump,” Chomsky says.

WATCH: pic.twitter.com/z3Cug8kFHS

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 1, 2022