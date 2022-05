Megszakad a szív! A kórházi ágyán kérte meg szerelme kezét, két nap múlva elhunyt

A 28 éves Zachary McNally két és fél évet töltött egy manchesteri kórházban, miután orvosai leukémiát diagnosztizáltak nála – írta a Mirror.

Állapota időről időre rosszabbodott, orvosai végül őssejt-transzplantációhoz folyamodtak, csakhogy meghosszabbítsák az életét. Zac kitartóan küzdött a betegség ellen, de legbelül érezte, hogy sok ideje már nincs hátra, ezért határozott lépésre szánta el magát.

Amikor a családja és a barátnője legutóbb látogatóba érkezett hozzá, Zac egy táblára írta fel a megható kérdést és a kórház ablakából kihajolva megkérte párja, Amy kezét.

Zachary McNally, known as Zac, sadly died on April 15 in Manchester Royal Infirmary.https://t.co/B3UslLCkv0

