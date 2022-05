Kiderült, mi okozta a korábbi Real Madrid-játékos halálát

A Bogotában bemutatott szakvélemény szerint Rincón halála felelőtlenség miatt következett be – írta a Marca.

„A biztonsági öve nem volt megfelelően bekötve. A családi hírekkel ellentétben pedig az is biztosra vehető, hogy a baleset idején a korábbi futballista vezette az autót, amivel áthajtott a piros lámpán, mielőtt összeütközött volna a busszal. A mellette ülő női utas az előírásoknak megfelelően volt bekötve, így ő kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet” – fogalmazott Jorge Paredes igazságügyi orvosszakértő.

Rincón április 11-én szenvedett balesetet Cali városában. A korábbi játékos autója, amelyben összesen négyen ültek, egy busszal ütközött.

The horrifying accident between Freddy Rincon’s car and the bus. Let’s hope that the former footballer will recover from his extremely delicate situation 🙏#FuerzaFreddy https://t.co/MP3J4hruWy

