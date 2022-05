Azt állítja, öngyilkos akart lenni, de az anyját lőtte szíven

Az elkövető, Seth Settle vallomásában elmondta, hogy szorongásos, depressziós zavarokkal küzd és eredetileg a saját életét akarta kioltani, miután azonban a fegyver elsült, az édesanyja zuhant holtan a földre – írta a New York Post.

A fiatal az öngyilkosság megkísérlése előtt szivarra gyújtott a hálószobájában, amikor az anyja hirtelen belépett az ajtón és megjegyzést tett az odabenn terjengő füstre. Megkérte fiát, hogy oltsa el a szivart, amire az feléje fordult és lelőtte, majd elmenekült a helyszínről.

A Lake Wales-i rendőrséget Settle 24 éves bátyja értesítette, aki elsőként talált rá édesanyja holttestére. A helyszíni vizsgálat során megállapították, hogy a nőt szíven találta a golyó, így azonnal meghalt.

Thursday morning, when Seth Settle was confronted by his mother for smoking a cigar in their house, Judd said the teen shot the door after his mother closed it, sending a bullet through her heart.

