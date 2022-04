Új célpontra összpontosítja figyelmét az orosz hadsereg

Hosszabb szünet után újra lőtte Kijevet az orosz haderő. A rakéták csütörtökön este csapódtak be, a hírek szerint nem messze attól a helytől, ahol az ENSZ-főtitkár delegációja tartózkodott. Az oroszok azt közölték, hogy egy rakétagyárat romboltak le „nagy pontosságú” fegyverekkel. A héten oroszországi célpontokat is támadás ért, többen úgy értékelték, hogy a Kijev elleni légicsapással erre válaszolt a moszkvai vezetés. Pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök összehívta az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsát, ahol kijelölte, hova kell összpontosítani a hadsereg figyelmét – számolt be róla az M1 Híradó.

Ismét Kijevet lőtték az oroszok Az egyik fővárosi épületet csütörtökön érte rakétatámadás: a robbanásban több lakás megsemmisült, köztük Vira Hirics, a Szabadság Rádió kijevi producerének ingatlana is. A tűzoltóknak több órába telt a romok eltakarítása, csak péntek délelőtt találták meg az újságíró holttestét. A légicsapás éppen akkor érte az ukrán fővárost, amikor Antonio Guterres ENSZ-főtitkár Kijevben volt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyaljon. A világszervezet első embere sajtótájékoztatóján beismerte: az ENSZ kudarcot vallott, képtelennek bizonyult a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására. Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken összehívta az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsát, ahol kijelentette: az oroszok figyelme most Kelet-Ukrajnára összpontosul. „Az ország biztonságának garantálása szempontjából a legfontosabb szempontunk a donbaszi bajtársainknak való segítségnyújtás kell, hogy legyen, az ukrajnai különleges katonai műveletben” – fogalmazott az orosz elnök. A donyecki ukrán vezetés eközben azzal vádolja az orosz erőket, hogy tiltott vegyifegyvereket vetett be a donbaszi frontvonalon. Az oroszokat már Mariupol orstromakor is érték ilyen vádak, amelyeket Moszkva visszautasított. A brit védelmi tárca akkor azt közölte, hogy az állítást sem London, sem a kijevi kormányzat nem tudja ellenőrizni. Az Egyesült Királyság most megfigyelőket küld Ukrajnába – jelentette ki Liz Truss brit külügyminiszter Hágában. A megfigyelők célja az lesz, hogy felderítsék az orosz hadsereg által állítólag elkövetett háborús bűncselekményeket. A civilek elleni támadásokkal Kijev és Moszkva egymást vádolja, az oroszok szerint lejárató-kampányról van szó. A címlapfotó illusztráció.