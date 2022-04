Napokig égett a tizenhét emelet magas szeméthegy

Sikerült megfékezni a lángokat az indiai gigantikus szeméthegyen. A 17 emelet magas hulladék még kedden kapott lángra, és azóta fullasztó füstfelhő lepi el a fővárost. A helyzetet súlyosbítja, hogy a következő napokban sem fog a hőmérséklet jelentősen 40 fok alá süllyedni – hangzott el az M1 Híradójában.

Füst és mérgező gázok szálltak fel még szombat reggel is Új-Delhi gigantikus szeméthegyéből. A négy napja lángra kapott 17 emelet magas 50 futballpályányi hulladékhegy továbbra is súlyosan szennyezi a főváros levegőjét, mely már ezt megelőzően is a világ legszennyezettebb fővárosa volt – most azonban életveszélyessé vált a helyi lakosok számára.

„A füst beáramlik az otthonainkba. Légzési problémákat okoz, különösképpen az idősek számára lehet nagyon veszélyes” – mondta egy helyi lakos. India miniszterelnöke is figyelmeztette a város lakóit, hogy a rendkívüli hőség következtében a napokban megsokszorozódhatnak az ehhez hasonló tűzesetek.

Négy nap után, szombat délutánra végül a tűzoltók úrrá lettek a lángokon. A szemétlerakó területén keletkezett tűz okát még vizsgálják, bár az ilyen esetek mindennaposnak mondhatók India perzselő nyári időszakában, amikoris a hőmérséklet rendszeresen meghaladja a 40 Celsius-fokot, még mielőtt a monszun esők enyhülést hoznának.

Most azonban szokatlanul korán jött a hőség, ilyen meleg általában csak közvetlenül a monszun előtt szokott lenni. Ha így marad, több hónapnyi extrém melegre kell felkészülniük az indiaiaknak. A legnehezebb azoknak, akik a szabadban vannak nap közben. Sokan a folyókba vagy éppen a szökőkutak vizébe menekülnek a fullasztó meleg elől.

„Most érkeztünk delhibe, rendkívül meleg van. Szomjasak vagyunk annak ellenére, hogy rendszeresen iszunk vizet vagy limonádét. Ha áprilisban ilyen meleg van, akkor mi lesz itt májusban?!” – mondta egy turista.

A meteorológiai szolgálat szerint még legalább egy hetet kell várni arra, hogy újra 40 fok alá süllyedjen a hőmérséklet, ám ekkor is csupán csak pár fokkal eshet vissza a nappali hőmérséklet.

Vannak országrészek, ahol immár két hónapja nem mértek 40 foknál kevesebbet, és az egész szubkontinensen súlyos a helyzet. A hőhullám több, mint egymilliárd embert érint, vagyis a világ lakosságának mintegy egynyolcad részét.