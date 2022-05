Elkésett az esküvőről a részeg vőlegény, rokonához ment hozzá a menyasszony

Bizarr fordulattal ért véget egy esküvő Indiában. A vőlegény az előkészületek helyett inkább szórakozni ment a barátaival, majd a menyegzőre négy óra késéssel érkezett meg és olyannyira ittas volt, hogy a menyasszony apja végül nem egyezett bele a nászba.

A szertartás délután 4 órakor kezdődött volna, az ara és családja pedig egyre türelmetlenebbül várta lánya jegyesét, aki csak este 8 órakor ért a templomba egy csapat részeg férfi kíséretében. A kótyagos csoport nemsokára a vendégekkel is kötözködni kezdett, így aztán a menyasszony apja megtiltotta, hogy a lánya hozzámenjen a részeg vőlegényhez.

Mivel azonban az esküvőt nem akarta elhalasztani, az apa gyorsan kitalált egy vészmegoldást – a rokonok között gyorsan megtalálta a férjjelöltet.

