Összeomlott egy hatemeletes lakóépület Közép-Kínában

Az egyelőre ismeretlen okból összedőlt épületben tartózkodók mentésére több mint száz főből álló csapatot küldtek. A helyi tűzoltóság arról számolt be, hogy már néhány embert sikerült kimenteni, de nem adtak tájékoztatást sem az eddig kimentettek, sem a szerencsétlenség idején az épületben tartózkodók számáról.

Sajtóbeszámolók, továbbá a kínai közösségi platformokon megosztott felvételek szerint az épület összeomlása hatalmas porfelhőt kavart a környéken.

#BREAKING A six-story building in Wangcheng district of Changsha, Hunan Province collapsed on Friday. Local authorities have dispatched a rescue team of 23 firetrucks and 134 firefighters to the scene. The number of people trapped in the debris has yet to be determined. pic.twitter.com/sWyvWgQbwi

