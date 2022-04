Milyen fegyverzetet szállítanak Ukrajnába?

„Az oroszok nagy kapacitással és magas létszámú haderővel rendelkeznek. Az ukránok a magas szintű harci szellemre, a terep ismeretére, valamint egy rugalmasabb és alkalmazkodóbb parancsnoki stílusra támaszkodhatnak” – fogalmazott egy névtelenül nyilatkozó tisztviselő a Le Figaro című lapnak azon a NATO szervezésében megrendezett tanácskozáson, melyen negyven ország vett részt kedden Németországban, a Ramsteinben található amerikai légi támaszponton.

A mintegy negyven állam – közöttük NATO-tagok, más európai országok, de közel-keleti államok is, például Izrael, sőt afrikai országok – csökkenteni akarják a szakadékot az orosz és ukrán haderő között – írja a francia konzervatív lap. Mike Jacobson civil tüzérségi szakértő szerint

A NATO-tagállamoknál jóval szélesebb bázison nyugvó kezdeményezés sikerének egyik kulcskérdése – derül ki a lap beszámolójából –, hogy valós-e az a koncepció, melyen ez a széles körű összefogás nyugszik, avagy az a feltételezés, hogy az orosz haderő „kifáradt” a harcokban?

A nagy kérdés az orosz csapatok tényleges száma és minősége. A britek a maguk részéről már 15 ezer halottat tartanak nyilván, és súlyos anyagi veszteségeket becsülnek, így több mint 2000 tank elvesztését. Moszkva mindazonáltal megőrizte egyértelmű előnyét – teszi hozzá a Le Figaro.

Az orosz vereség kilátásba helyezése újra fellelkesítette a nyugati tábort, amely úgy döntött, hogy nehéz felszereléssel látja el az ukránokat: páncélozott járművekkel, tankokkal, radarokkal és tüzérséggel is. A teljes lista nem ismert, de a mennyiség lenyűgöző: 3,4 milliárd dollár, 50 millió lövedék és különféle lőszerek szerepelnek az Ukrajnába szállítható muníciók között.

Szintén a Le Figaro elemezte, milyen harci eszközök szerepelnek a felajánlások között. A részletesebben taglalt listán szereplő fegyverzeteket több esetben is a fölösleges, a leselejtezett vagy a „kifutó szériás” gyártmányok sorában emlegeti a katonai szaksajtó.

Az Egyesült Államok által április 14-re Ukrajnának ígért első tizennyolc Howitzer löveg „átadásra került” – közölte hétfőn a Pentagon. Az M777-es típusú, 155 milliméteres vontatott tarackról, melyet a nagy-britanniai Vickers fejlesztett ki és a BAE Systems Land Systems vállalat gyártja az Egyesült Államokban, azt olvashatjuk: ez a mindössze 3275 kilogrammos ultrakönnyű tábori tarack tűzvezető rendszere digitális, előnyös tulajdonsága a rendkívül kicsi tömege. A fegyvert utoljára az afganisztáni hadszíntéren vetették be.

For when you want to reach out and touch someone…way over there!

The Ultra-lightweight Field Howitzer, designated M777 in the US, was selected to replace the existing inventory of M198 155mm towed howitzers by a joint US Army / Marine Corps initiative in 1997.#ArmyTech pic.twitter.com/CYeEUaqELk

— U.S. Army (@USArmy) September 6, 2020