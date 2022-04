Agresszív kenguru lökött fel és taposott meg egy golfozót

A 69 éves nő az ausztrál Aranypart egyik golfklubjában játszott, amikor egy kenguru minden ok nélkül oldalról rátámadt, a földre lökte, megrugdosta és megtaposta – közölte a queenslandi mentőszolgálat.

„Az első rúgásnál a hölgy a földre zuhant, majd a kenguru többször is rátaposott” – mondta Joel McEwan, a mentőszolgálat műveleti felügyelője.

A woman has been stomped on by a kangaroo in a vicious attack at an #Arundel gold course. @maccolahan9 #9News pic.twitter.com/OLXX4VKtDg

— 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) April 29, 2022