Reagált saját halálhírére a futballvilág legendája

Április 28-án kora délután az olasz sajtó közölte a gyászhírt: 54 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Mino Raiola, a futballvilág egyik legbefolyásosabb játékosügynöke.

Miután a halálhír Olaszországból indulva villámgyorsan bejárta a világhálót, a holland NOS hírportál beszámolt róla, hogy Raiola asszisztense, José Fortes Rodríguez cáfolta az ügynök haláláról szóló híreket.

„Mino nincs jól, de nem halt meg” – idézte a lap Rodríguezt.

Csütörtökön, közép-európai idő szerint fél három körül pedig már Raiola hivatalos Twitter-csatornáján is megjelent egy üzenet, ami végleg szertefoszlatta a gyászhíreket és tisztázta a helyzetet.

– olvasható a játékosügynök bejegyzésében.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022