Musk: Megveszem a Coca-Colát, hogy visszarakjam bele a kokiant

Meghökkentő, inkább ugratásnak tűnő ötletet közölt Elon Musk amerikai milliárdos, aki a héten megvásárolta a Twitter mikroblogot. Új tulajdonának felületén osztotta meg azt a bejegyzést, hogy megvenné a Coca-Cola céget is, meglehetősen egyedi elképzelésekkel.

Több ismert világcég felvásárlásával is ugrat Elon Musk amerikai milliárdos, aki hétfőn 44 milliárd dollárért megvásárolt a Twitter Inc. mikroblog-szolgáltató vállalatot – közli a Fox News.

„Legközelebb megveszem a Coca-Colát, hogy visszategyem a kokaint” – írta a Tesla cégvezetőjeként is ismert Musk egy szerdai késő esti tweetben.

Egy Twitter-felhasználó válaszul megosztott egy fotót az első nyilvánosan értékesített üvegről 1894-ből – egy olyan termékről, amely 3,5 gramm kokaint tartalmazott. „Hozzátok vissza” – tette hozzá a felhasználó.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022



A Tesla vezérigazgatója még egy hamisítottnak tűnő fotót is megosztott a Twitteren, amelyen azt ígéri:

„Most megveszem a McDonald’s-t és megjavítom az összes fagylaltgépet…”.

„Figyelj, én nem tudok csodát tenni, oké” – viccelődött Musk a felvetésre reagálva.

the first publicly sold bottle of Coca-Cola in 1894 which contained 3.5 grams of cocaine🙆‍♂️🙆‍♂️. pic.twitter.com/vqn0CKplHc — Mpho (@TaxiForSmallAcc) April 28, 2022



A Twitter a hét elején fogadta el Musk 44 milliárd dolláros vételi ajánlatát. Musk, aki kritizálta a Twittert, amiért nem fogadja el a szólásszabadságot, a virtuális felületet „digitális főtérnek” nevezte, és

ígéretet tett arra, hogy növeli a szólásszabadságot a platformon.

A kritikusok szerint a tartalommoderáció visszavágása veszélyeztetheti a felhasználókat, és lehetővé teheti a félretájékoztatás terjedését. (Ismert: Musk nevéhez fűződnek a Zip2, az X.com, a PayPal, a SpaceX, a Tesla Inc., a SolarCity, a The Boring Company, a Neuralink vállalkozások, a Starlink projekt és a Hyperloop megtervezése is – a szerk.)



John Stith Pemberton alkotta meg a Coca-Colát az 1800-as évek végén, és úgy hozta forgalomba, mint egy mértéktartó italt, amelyet szabadalmi gyógyszernek szánt – emlékeztet a Fox News.

A név két eredeti összetevőjére utal: a kokalevélre, amelyből a kokain származik, és a koffein forrását jelentő kóladióra. A Coca-Cola egykor becslések szerint poharanként kilenc milligramm kokaint tartalmazott (összehasonlításképpen: egy tipikus kokainadag 50-75 milligramm). A vállalat 1903-ban eltávolította az italból a kokaint – fűzi hozzá a Fox News.