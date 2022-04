Klicsko megerősítette: rakéták csapódtak be Kijev belvárosában

Percről percre közvetítésünket az ukrán válságról ide kattintva olvashatja.

Klicsko közölte, hogy a rakéták Kijev Sevcsenkivi kerületében csapódtak be.

Szvitlana Vodolaha, az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat szóvivője a Hromadszke televíziónak nyilatkozva közölte, hogy a támadásnak vannak sebesültjei, de pontos számuk még nem ismert. Az egyik rakéta egy pontosabban meg nem nevezett objektumot, a másik a mellette lévő lakott területet találta el.

„A becsapódás az alsóbb szinteken történt, a felső emeleteken pedig emberek tartózkodtak” – tette hozzá.

#Ukraine️ #WarCrimes russian cruise missiles hit Kyiv downtown during the visit of the UN Secretary General António Guterres. russia should not be a member of the UN! pic.twitter.com/AefCz3O278

— Save Ukrainian Souls (@galcpmedia) April 28, 2022