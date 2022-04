Elcsalták a nagymamát, hogy elrabolhassák a három hónapos kisbabát

A kedden őrizetbe vett 28 éves Jose Roman Portillo, a 43 éves Yesenia Guadalupe Ramirez és a 37 éves Baldomeo Sandoval részletesen megtervezte a gyerekrablást – írta az ABC7 News.

We got them. pic.twitter.com/AJhrcMvTnV

Incredible dedication and work done by Patrol Officers, Investigative Bureas, Spec Ops, Covert Units, and the FBI.

Click on the press release link for additional info: https://t.co/qFo2uwMphQ

A nyomozás kiderítette, hogy Ramirez kapcsolatban állt a kisfiú nagymamájával, aki a bűntény idején az édesanya távollétében az unokájára vigyázott. Ramirez egy San Jose-i templomban ismerkedett meg a kis Brandon nagymamájával, és miután a nőtől tudomást szerzett a kisfiúról, hamarosan megszállottan érdeklődni kezdett iránta.

Közvetlenül az elrablást megelőzően Ramirez meggyőzte a nagymamát, hogy menjenek el együtt egy közeli bevásárlóközpontba. Miután visszatértek, Portillo észrevétlenül besurrant a házba egy babahordozóval. Amíg a nagymama éppen a megvásárolt holmit pakolta ki a konyhában, a férfi a hordozóba fektette a kiságyában pihenő kisbabát, letakarta egy lepedővel és kisétált a házból.

Az egyik szomszéd ház biztonsági kamerája azonban rögzítette a Brandonnal a kezében nyugodtan sétálgató férfit, a felvétel nagyban hozzájárult a tettesek későbbi leleplezéséhez.

A harmadik gyanúsított, Sandoval valószínűleg Ramirezzel hozható közelebbi kapcsolatba, a rablásban játszott szerepe azonban egyelőre még tisztázatlan. Portillót, Ramirezt és Sandovalt betöréssel és gyermekrablással vádolják, a rendőrség közlése szerint azonban a vádak még változhatnak, mivel még az indíték nem ismert.

Brandon Cuellart a nyomozók kedden, több mint 20 órás keresőakció után találták meg épségben egy buszlimuzinban a San Jose-i Mather Drive és az N. Jackson Avenue sarkán, körülbelül negyedórányira a háztól, amelyből elrabolták.

A járművet, amely a rablás idején a ház közelében parkolt, egy ismeretlen szemtanú vette észre a rendőrség által közzétett fotó alapján.

San Jose, CA | 3-month-old Brandon Cuellar abducted right out of home.

Suspect caught on video taking a baby boy from his San Jose apartment, the suspect is seen taking the infant while his grandmother was unloading groceries.

Family doesn’t recognize suspect. pic.twitter.com/EbgpkA1Ij1

— Nerdy Addict® (@Nerdy_Addict) April 26, 2022