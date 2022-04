Égő cigaretta robbantotta fel a Kairóba tartó utasszállítót

Az EgyptAir MS804-es járata 2016. május 19-én a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről a kairói nemzetközi repülőtérre tartott, amikor lezuhant a Földközi-tenger felett. A légi katasztrófában 56 utas és 10 fős személyzet vesztette életét, köztük 12 francia, 30 egyiptomi, két iraki, egy kanadai és egy brit állampolgár – írta a New York Post.

