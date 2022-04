A tulaj lábán áthajtva menekült el a hajléktalan autótolvaj

Egy hajléktalan nőt azzal vádolnak, hogy ellopott egy autót egy Long Island-i templom elől, elgázolva annak valódi tulajdonosát, majd pimaszul azt állította, hogy a jármű az övé – írta a New York Post a Suffolk megyei rendőrség közleménye alapján.

A tulajdonos Lorraine Lombardo (73) éppen csak kiszállt az autójából, hogy leadja adományát a templomban, amikor a Doreen Dunbar (50) nevű hajléktalan beugrott a volán mögé. Lombardo szinte azonnal észlelte, hogy valaki beült a járműbe, amit aztán megpróbált megállítani. A vezetőoldali ajtót kinyitva dulakodott a tolvajjal, aki Lombardót ellökve, majd lábán áthajtva végül elhagyta a helyszínt – közölte a rendőrség.

Homeless woman steals car outside LI church and runs over its elderly owner: cops https://t.co/sx32vfC5UF pic.twitter.com/dcjdGpEL3k

— New York Post (@nypost) April 25, 2022