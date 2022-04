Zeman: Prága Varsó oldalán áll az orosz gázszállítások leállításának ügyében

Csehország teljes mértékben Lengyelország oldalán áll az orosz gázszállítások leállítása ügyében – jelentette ki Milos Zeman cseh államfő, miután szerdán Prágában Andrzej Duda lengyel elnökkel tárgyalt, aki egynapos látogatást tett Csehországban.

Milos Zeman szerint az orosz lépés az érvényes szerződések megsértését jelenti. „Az oroszok megsértették az érvényes szerződéseket, mégpedig úgy a fizetés időpontja, mint a fizetés módjának tekintetében” – mondta a cseh államfő újságíróknak a találkozó utáni sajtótájékoztatón.

Lengyelország az Ukrajna elleni orosz támadás után „az európai értékek legfőbb védelmezőjévé vált” – fogalmazott Zeman.

„Elmondtam az elnök úrnak, hogy abban az időben, amikor Brüsszel Lengyelországot bírálta, ezt a kritikát a lengyel belügyekbe való beavatkozásnak minősítettem” – szögezte le a cseh elnök. Brüsszelnek Lengyelországgal és Magyarországgal van vitája az európai uniós értékek megsértéséről.

Andrzej Duda köszönetet mondott Csehországnak, hogy az Oroszország indította háború kirobbanása óta egyértelműen Ukrajna oldalán áll.

„Ami történt, az nem más, mint egy független állam elleni agresszió. Ez elfogadhatatlan” – hangsúlyozta Duda. Ezért – jegyezte meg – feltétlenül szükséges a NATO keleti szárnyának megerősítése.

A lengyel államfő kijelentette, hogy országa „Európával is együttműködve” megbirkózik a kialakult helyzettel, s nem lesz fennakadás a gázszolgáltatásban. Andrzej Duda délután Petr Fiala cseh miniszterelnökkel is találkozik. „A kormánynak egyelőre nincsenek olyan jelzései, hogy az orosz gázszállítások leállítása Csehországot is fenyegetné” – mondta délelőtt a parlamentben Petr Fiala újságíróknak.

„Számolni kell azonban ezzel is, ezért a kormány lépéseket tesz, hogy bebiztosítsa a gázszállításokat” – tette hozzá a kormányfő a részletek ismertetése nélkül. Csehország egyike azon európai uniós országoknak, amelyek jelentős mértékben függenek az orosz földgázszállításoktól.