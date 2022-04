Uniós biztos: Az Európai Bizottság írásbeli értesítést küld Magyarországnak a jogállamisághoz kötődő mechanizmus elindításáról

Vera Jourová, az Európai Bizottság átláthatóságért és értékekért felelős tagja a Twitteren közzétett üzenetében azt írta: a brüsszeli testület értesítő levelet küld Magyarországnak szerdán, amelyben hivatalosan is aktiválja az uniós költségvetés védelmét szolgáló feltételrendszert.

Today, we send a notification letter to Hungary formally activating the budget conditionality procedure.

We identified issues that might be breaching #RuleOfLaw in HU and affect the EU budget.

Hungary will have to reply to our concerns and propose remedial measures.

— Věra Jourová (@VeraJourova) April 27, 2022