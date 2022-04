Nincsenek gázellátási nehézségei Romániának

A Gazprom mától felfüggesztette a gázszállítást Lengyelországba és Bulgáriába

A lengyel gázipari vállalat kedd este számolt be arról, hogy Oroszország leállítja a szállításokat. Nem sokkal később a szófiai energiaügyi miniszter is hasonló bejelentést tett – számolt be az M1 Híradó.