Szijjártó Péter: A tranzit gázszállítás zavartalanul üzemel

Szijjártó Péter külügyminiszter ezt megelőzően az MTVA-nak elmondta: Bulgária esetében azért van ok aggodalomra, mert hazánkba a déli szállítási útvonalon keresztül érkezik a földgáz jelentős része Oroszországból, Törökország, Bulgária és Szerbia érintésével. A bolgár földgázrendszer üzemeltetéséért felelős TransGas arról biztosított, hogy a tranzit zavartalanul üzemel annak ellenére, hogy Bulgária számára nem szállítanak.

A szerb energiaügyi miniszter, Zorana Mihajlović megerősítette Szijjártó Péternek, hogy Bulgáriából zavartalan a gázszállítás és a bolgár energiaügyekért felelős miniszter, Aleksander Nikolov is a szerződések betartását hangsúlyozta. Fokozottan figyelik az érkező gáz mennyiségét, eddig ezzel kapcsolatban probléma nem merült fel. A tranzit változatlanul zajlik, amennyiben ebben változás állna be, azonnal lépéseket teszünk – mondta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter elmondta, hogy több kétoldalú találkozóra is sor kerül New Yorkban. A koronavírus-járvány és a háború gazdasági következményekkel is jár, de Magyarország eredményeit meg kell védeni.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy több, mind az akkumulátorgyártás, mind az élelmiszeripar és informatika területén tevékenykedő nagyvállalat képviselőjével is tárgyal. A magyar gazdaság eddigi eredményeinek megvédése és a további beruházások is „a céltáblán vannak” – tette hozzá.

A szomszédban zajló háború minden pillanatban biztonsági kockázatot jelent Magyarország számára és a háború egyre brutálisabbá válik. A mi érdekünk, hogy ez a konfliktus minél hamarabb véget érjen. A reményeink megfogyatkoztak, de az ENSZ béketeremtő törekvései még adnak okot a reményre. Szijjártó Péter szerint az ENSZ-nek nagyobb szerepet kell játszania a béketeremtésben, mint korábban.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a humanitárius konvojokat átengedjük és segítséget nyújtunk, de a fegyverszállítás kérdésében továbbra sem engedünk.