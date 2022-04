Próbababának hitték a szerszámosládába rejtett holttestet

A 28 éves Eric Hoopert kedden vette őrizetbe a rendőrség, a nyomozás jelenlegi állása szerint ő és cinkostársa, a 38 éves Nick Silvers hozható a legközelebbi kapcsolatba LaChancey Williams meggyilkolásával. Silverst a nyomozók még keresik, Hooper 1,5 millió dolláros óvadék ellenében védekezhet szabadlábon.

LaChancey Williams holttestére március 17-én bukkantak rá útépítő munkások egy szerszámosládába gyömöszölve a Georgia állambeli Esom Hill melletti út mentén.

A munkások először azt hitték, a ládában egy ponyvába tekert próbababa fekszik, miután azonban jobban szemügyre vették, azonnal értesítették a 911-et. A rendőrség elszállította a holttestet, az azonosítása után elrendelte a boncolását is. Az apa halálát továbbra is vizsgálják.

The body of Lachancey Williams, 40, of Cedartown, was discovered by crews doing work along Esom Hill Road on March 15. https://t.co/DVy6lmw6z8

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) April 21, 2022